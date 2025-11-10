Eritrocitele, cunoscute și ca globule roșii, sunt celulele sanguine care fac posibilă viața. Rolul lor principal este simplu, dar vital: transportă oxigenul de la plămâni la fiecare țesut al corpului și aduc înapoi dioxidul de carbon pentru a fi eliminat. Fără ele, susțin specialiștii, energia celulelor ar scădea dramatic, iar funcționarea organelor ar fi afectată.



Aceste celule se formează în măduva osoasă și au o structură specială, fără nucleu, pentru a putea transporta cât mai multă hemoglobină, proteina care le permite să lege oxigenul. Durata lor de viață este de aproximativ 100-120 de zile, iar organismul uman produce constant altele noi pentru a le înlocui pe cele vechi.



Valorile normale ale eritrocitelor diferă ușor între bărbați și femei. Cert este că, atunci când nivelul acestora scade sub limita normală, apare anemia, o afecțiune care reduce capacitatea sângelui de a transporta oxigen. Rezultatul? Oboseală, amețeli, palpitații, dificultăți de respirație și o senzație constantă de slăbiciune. De asemenea, anemia poate fi cauzată de mai mulți factori: deficiențe de fier, vitamina B12 sau folat, pierderi de sânge acute sau cronice, boli cronice care afectează rinichii sau inflamațiile pe termen lung, dar și afecțiuni ale măduvei osoase.



Pentru a afla dacă aveți un număr scăzut de globule roșii, medicii efectuează hemoleucograme complete, care analizează hemoglobina, hematocritul, dimensiunea medie a eritrocitelor (MCV) și variația dimensiunii acestora. Uneori, se recomandă și un frotiu de sânge pentru a observa mai bine aspectul globulelor roșii.



