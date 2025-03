Din păcate, nu toate femeile gravide au o sarcină uşoară. Unele dintre ele sunt diagnositcate cu forme mai uşoare sau mai avansate de trombofilie, motiv pentru care se injectează zilnic în burtă, pentru ca în acest fel să poată fi capabile să ducă sarcina până la capăt.



Chiar şi aşa, nu vă speriaţi! Sunteţi puternice şi veţi trece cu bine şi peste această etapă.



Ce se întâmplă, de fapt? În momentul în care un vas de sânge este lezat, apare sângerarea, dar aceasta se oprește destul de repede. De ce? Pentru că la nivelul vasului lezat se formează un cheag de sânge (tromb) care oprește hemoragia. Trombul este rezultatul unui proces complex de coagulare, în care sunt implicate anumite celule, proteine și enzime. Practic, trombofilia este o condiție în care sângele are o tendință crescută de a se coagula în vase. De asemenea, aceasta reprezintă un risc deosebit pentru mamă și copil. Totodată, comparativ cu femeile care nu suferă de această boală, gravida va avea un risc mai mare de a face tromboză venoasă profundă sau anumite complicații ale sarcinii.



Potrivit dr. Elena Ghiță, medic specialist hematolog, există două tipuri de trombofili: ereditare şi câştigate. Primele sunt legate de tulburări produse de factori trombofilici ereditari, care fie reduc nivelul inhibitorilor cascadei coagulării, fie cresc nivelul sau funcţia factorilor de coagulare. „Trombofiliile câştigate apar în boli cu mecanism imun sau în neoplazii. În sindromul antifosfolipidic, prezenţa anticoagulantului lupic sau a anticorpilor anti-cardiolipin se asociază cu predispoziţia la TEV, tromboze arteriale şi complicaţii ale sarcinii. Riscul trombotic este, de asemenea, mare în neoplaziile hematologice şi non-hematologice. Trombofiliile ereditare ocupă, însă, un loc special printre factorii de risc tromboembolic. Studiul lor s-a extins, în ultimii ani, de la testele comune sau sofisticate ale cercetării cascadei coagulării, la cercetări de biologie moleculară. Sub aspect practic, amploarea implicării fiecărui factor trombofilic în riscul trombotic şi mijloacele de tromboprofilaxie şi tratament, au constituit direcţiile de cercetare clinică. În concluzie, riscul trombotic este influenţat de alţi factori suplimentari”, a precizat medicul.



Specialistul a mai spus că aproximativ jumătate din episoadele tromboembolice la pacienţii cu defecte trombofilice ereditare se produc spontan, fără intervenţia unui alt factor de risc. De asemenea, la cealaltă jumătate dintre cazuri, la defectul trombofilic se asociază circumstanţe clinice care influenţează semnificativ riscul de tromboză, ca de exemplu: vârsta, perioade de imobilizare, intervenţii chirurgicale, boli acute medicale, politraumă, sarcina.



În fapt, trombofilia este o stare protrombotică care poate evolua, în condiţiile apariţiei unor factori de risc, tranzitorii sau permanenţi pentru tromboză.



Aşadar, persoanele care au un deficit trombotic şi folosesc contraceptive orale sau urmează tratament hormonal de substituţie, au un risc mai mare de TEV. Mai grav este că administrarea de contraceptive la unele persoane creşte riscul de TEV de câteva ori.



În timpul sarcinii, şi mai ales în perioada post-partum, riscul de TEV este crescut. De exemplu, incidenţa TEV în perioada post-partum a fost foarte înaltă (33%) la femeile cu deficit de proteine.



Dr. Ghiţă a explicat că, pentru femeia cu trombofilie şi sarcină, riscul trombotic este semnificativ, pentru că ambele condiţii cresc riscul de tromboză venoasă profundă. În plus, riscul depinde de tipul trombofiliei, caracterul heterozigot sau homozigot al defectului şi de prezenţa altor factori de risc adiţionali (cezariană, vârsta mamei, imobilizare în timpul sarcinii).