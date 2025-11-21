Febra la copii este unul dintre acele momente care îi neliniștesc profund pe părinți, chiar dacă, în multe situații, reprezintă doar semnul că organismul luptă eficient împotriva unei infecții. Totuși, felul în care reacționați la febră poate face diferența între o recuperare ușoară și câteva zile tensionate. Primul pas este să înțelegeți că febra nu este o boală în sine, ci un mecanism de apărare. Potrivit specialiștilor, corpul ridică temperatura pentru a încetini multiplicarea microbilor și a stimula răspunsul imun, ceea ce înseamnă că aceasta are, de fapt, un rol protector. În multe cazuri, copilul poate continua să se joace, să mănânce relativ bine și să doarmă, chiar dacă termometrul arată valori crescute. În aceste situații, accentul nu ar trebui pus doar pe cifra exactă a temperaturii, ci și pe starea generală a copilului. Este important ca micuțul să fie hidratat, să primească lichide cât mai des și să fie îmbrăcat lejer, fără a fi învelit excesiv.



Atunci când febra îl face pe copil vizibil apatic, iritabil sau când observați că nu doarme sau nu mănâncă aproape deloc, se poate administra antitermic conform recomandărilor medicului sau dozelor indicate pentru vârstă și greutate. Pe lângă medicație, mici gesturi pot ajuta mult: aerisirea camerei, o compresă călduță pe frunte sau baia scurtă, la temperatură apropiată de cea a corpului. Evitați șocurile reci, care pot provoca frisoane și creșterea și mai mare a temperaturii. Totodată, observarea atentă a copilului este esențială, deoarece uneori comportamentul spune mai multe decât termometrul.