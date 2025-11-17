Fibrele sunt esențiale pentru sănătatea intestinală, sprijinind digestia și reglând tranzitul. De asemenea, susțin specialiștii, contribuie la menținerea sănătății inimii, ajută la echilibrarea nivelului de zahăr din sânge și vă mențin sătui pentru mai mult timp. Deși este un nutrient simplu, efectele sale asupra organismului sunt semnificative și de durată. Întrebarea rămâne: câte fibre ar trebui, de fapt, să consumați pe zi? Pentru persoanele de sex feminin cu vârsta între 19 - 30 de ani, recomandarea este de 28 de grame pe zi. Bărbații din aceeași categorie ar trebui să consume 34 de grame. Pentru femeile între 31 și 50 de ani, aportul recomandat este de 25 de grame, iar pentru bărbații de aceeași vârstă 31 de grame. Odată ce femeile trec de 51 de ani, necesarul scade la 22 de grame, în timp ce bărbații de peste 51 de ani ar trebui să consume aproximativ 28 de grame de fibre zilnic.



Specialiștii oferă, însă, câteva soluții simple și eficiente pentru a crește aportul de fibre fără a resimți disconfort. Primul sfat este să alegeți alimente integrale. De exemplu, fructele, legumele, cerealele integrale, fasolea, lintea și semințele sunt surse excelente. De asemenea, produsele din grâu integral, ovăzul, orzul și quinoa sunt bogate în fibre și ușor de integrat în dieta zilnică. Fructele precum merele, portocalele, perele, bananele și prunele conțin atât fibre solubile, cât și insolubile, contribuind la o digestie sănătoasă. Atenție, însă! Este extrem de important să introduceți fibrele treptat în alimentație. Consumul brusc al unei cantități mari poate duce la balonare, gaze și crampe abdominale. Specialiștii recomandă să nu creșteți aportul cu mai mult de cinci grame pe săptămână pentru a evita disconfortul.