Fibrilația atrială este o aritmie frecventă care apare, de cele mai multe ori, la persoanele vârstnice. În mod normal bătăile inimii sunt ritmice. În fibrilația atrială, însă, semnale electrice anormale determină camerele superioare ale inimii, numite atrii, să tremure sau să fibrileze.



Fibrilația atrială crește riscul pentru accidentul vascular cerebral, asta pentru că inima în fibrilație face ca sângele să se acumuleze la nivelul atriilor. Această acumulare poate duce frecvent la formarea de cheaguri în atrii. Dacă inima pompează acest cheag în circulație, acesta poate ajunge la nivelul creierului. La rândul său, cheagul poate bloca fluxul sângelui către creier, determinând producerea unui accident vascular cerebral.



Deși nu este o procedură nouă, angioplastia coronariană nu este o modalitate de tratament des folosită. Angioplastia coronariană reprezintă procedeul de deschidere a arterei coronare stenozate (îngustate) cu ajutorul unui balon care se umflă la acest nivel. În ceea ce vă privește, procedura în sine se aseamănă cu cea efectuată pentru coronarografie.



După deschiderea arterei coronare cu ajutorul balonului, se va monta la acest nivel un stent. Acesta reprezintă un tub sub formă de rețea metalică cilindrică, având capacitatea de a menține vasul de sânge deschis. Un studiu amplu a demonstrat că pacienții cu fibrilație atrială care au optat pentru stent coronarian au avut rezultate mai bune decât cei care au folosit doar medicamente.

