

În ediția de astăzi a emisiunii „Sursa de sănătate“ vorbim despre o problemă desănătate tot mai frecventă, dar adesea ignorată: ficatul gras, cunoscut medical ca steatoză hepatică. Este o afecțiune care poate evolua silențios ani de zile, fără simptome evidente, dar care în timp poate duce la complicații serioase, precum inflamația ficatului, fibroză sau chiar ciroză.

Stilul de viață modern - alimentația bogată în grăsimi și zaharuri, sedentarismul și stresul joacă un rol important în apariția acestei boli.

Pentru a înțelege mai bine cum apare, cum se depistează și mai ales cum poate fi prevenit sau tratat ficatul gras, îl avem alături de noi pe domnul doctor Ioan Tiberiu Tofolean,medic primar gastroenterolog.

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