Părul copiilor necesită o îngrijire specială, iar părinții ar trebui să acorde atenție nu doar produselor folosite, ci și alimentației celor mici. Nutriția joacă un rol esențial în sănătatea generală a copilului, dar și în dezvoltarea părului. Alimentele pe care le consumă pot influența în mod direct felul în care le crește părul, cât de rezistent este și cât de sănătos arată. Desigur, podoaba capilară a celor mici poate fi influențată de mai mulți factori, iar schimbările sunt firești în primii ani de viață.



La naștere, este absolut normal ca bebelușii să aibă foarte puțin păr. Cu timpul, acesta se dezvoltă, iar în unele cazuri schimbările pot fi rapide și vizibile, părul devenind brusc mai gros sau mai rebel. Din acest motiv, este important ca părinții să nu neglijeze îngrijirea părului copilului. Mai mult decât atât, copiii trebuie învățați de la vârste fragede cum să aibă grijă de propria podoabă capilară. Astfel, vor deprinde obiceiuri sănătoase care îi vor ajuta să mențină un păr curat, puternic și bine îngrijit. În mod special, fetițele au nevoie de o atenție sporită în acest sens, deoarece părul nu este doar un element de aspect estetic, ci și parte din igiena personală. Este esențial ca orice copil să învețe regulile de bază ale îngrijirii personale, iar părul nu face excepție.



Potrivit dr. Manuela Nițu, nu este un motiv de îngrijorare dacă un bebeluș se naște cu foarte puțin păr. „Nu trebuie să vă faceți griji dacă bebelușul vostru s-a născut cu foarte puțin păr pe cap, deoarece este perfect normal să fie așa. Pe măsură ce crește, podoaba sa capilară se va dezvolta corespunzător”, a subliniat medicul. Ritmul de creștere al părului diferă de la copil la copil, așadar este important ca părinții să aibă răbdare și să nu compare evoluția micuțului cu cea a altora. În general, până la vârsta de trei ani, majoritatea copiilor ajung să aibă un păr bine dezvoltat. „Părul copiilor mici tinde să fie lucios și deseori ondulat. Cel mai probabil, podoaba capilară pe care micuțul o are la naștere se va schimba foarte mult în timp. Totodată, există numeroase cazuri de copii născuți cu păr blond, care însă s-a închis la culoare pe măsură ce aceștia au crescut”, explică medicul. Aceleași transformări pot apărea și în cazul culorii ochilor. Aceste schimbări sunt absolut firești și nu indică vreo problemă de sănătate. În ceea ce privește alimentația, aceasta este strâns legată de dezvoltarea părului. Deși volumul părului este determinat în mare parte de ereditate, ceea ce mănâncă cei mici influențează direct calitatea și ritmul de creștere al acestuia. „Vitamina B este un ingredient esențial pentru părul copiilor, în special atunci când aceștia sunt foarte mici. Deși volumul podoabei capilare este determinat de ereditate, dezvoltarea acesteia este strâns legată de mâncarea pe care o consumă”, a precizat specialistul. Printre alimentele recomandate pentru o creștere sănătoasă a părului se numără: ouăle, pâinea integrală, brânza sau iaurtul, avocado, zmeura, somonul, nucile, bananele și roșiile. Acestea furnizează nutrienții necesari dezvoltării părului, dar și întregului organism.