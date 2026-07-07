

Firele de păr sub piele pot apărea indiferent dacă vă epilați cu lama, cu ceară, cu epilatorul sau dacă pur și simplu aveți un fir de păr mai gros și mai creț. De cele mai multe ori, acestea provoacă mici umflături roșiatice, disconfort, mâncărime sau chiar inflamație, afectând aspectul pielii și confortul zilnic. Vestea bună este că, în multe situații, problema poate fi prevenită prin câteva obiceiuri simple de îngrijire.



Firele de păr cresc în mod normal prin folicul și ies la suprafața pielii. Atunci când orificiul foliculului este blocat de celule moarte sau de exces de sebum, firul de păr nu mai poate ieși în exterior și începe să crească sub piele. În alte cazuri, după ras sau epilare, vârful acestuia se curbează și pătrunde din nou în piele, determinând apariția unei reacții inflamatorii.



„Riscul este mai mare dacă aveți părul des, gros sau ondulat, deoarece acesta are tendința naturală de a se răsuci în timpul creșterii. De asemenea, hainele foarte strâmte, care freacă în permanență pielea, pot favoriza apariția firelor crescute sub piele, în special în zona inghinală, pe coapse, la subraț sau pe gât, în cazul bărbaților care se bărbieresc frecvent. Unul dintre cele mai eficiente moduri de prevenție este exfolierea regulată a pielii. Prin îndepărtarea celulelor moarte, foliculii rămân mai puțin obstrucționați, iar firul de păr poate ieși mai ușor la suprafață. Nu este nevoie de o exfoliere agresivă; un produs delicat, utilizat o dată sau de două ori pe săptămână, este suficient pentru majoritatea tipurilor de piele", a precizat dr. Mioara Popescu.



Pregătirea pielii înainte de ras este la fel de importantă. Dacă vă radeți după un duș cald sau după ce ați aplicat comprese călduțe, firul de păr se înmoaie și poate fi tăiat mai ușor.

Folosiți întotdeauna o lamă curată și bine ascuțită, iar mișcările ar trebui să urmeze direcția de creștere a firului de păr, fără a apăsa excesiv pe piele.

După epilare sau ras, hidratarea pielii contribuie la refacerea barierei cutanate și reduce iritația. Produsele cu ingrediente calmante, precum aloe vera, pantenolul sau niacinamida, pot diminua senzația de disconfort și pot ajuta pielea să se refacă mai rapid.



Dacă observați un fir de păr prins sub piele, evitați să îl stoarceți sau să îl scoateți cu obiecte nesterile. Acest obicei poate introduce bacterii și poate duce la infecții sau la apariția cicatricilor. În multe situații, firul de păr va ieși singur la suprafață pe măsură ce pielea se regenerează. Dacă zona este foarte inflamată, dureroasă sau apare puroi, este recomandat să solicitați sfatul unui medic dermatolog.

