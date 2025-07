Alunițele apar de obicei pe corp, dar, în cazuri mai rare, apar și la nivel unghial. Acestea se prezintă sub forma unei benzi brune sau brun-negre, care se întinde longitudinal, la nivelul lamei unghiale - melanonichie.



De obicei, susțin medicii, majoritatea acestor alunițe sunt inofensive și nu necesită tratament. Este important, însă, să fiți conștienți de schimbările în alunițele existente sau de apariția altora noi, deoarece acestea pot fi semne ale unor probleme de sănătate, cum ar fi melanomul, un tip agresiv de cancer de piele. Uneori, cele care apar sub unghie reprezintă chiar melanom, care poate apărea de la nivelul matricei unghiale (zona de unde crește unghia, nu se află la vedere, ci sub piele).



Alteori, se situează la nivelul patului unghial sau la nivel cutanat, extinzându-se spre lama unghială și patul unghial. Specialiștii afirmă că melanomul de acest tip se prezintă clinic sub forma unei benzi care este neuniform colorată, cu nuanțe variate de culoare, neuniformă ca aspect și dimensiuni (putând fi mai extinsă la bază decât la vârf). Sunt situații în care se poate deteriora suprafața unghiei și chiar o poate distruge, sau poate infiltra pielea din jur, apărând o pată neagră la una din marginile unghiei (manifestare care poartă numele de semn Hutchinson). De cele mai multe ori, este afectată o singură unghie, de la nivelul mâinii sau de la nivelul piciorului.