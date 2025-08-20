Fizioterapia joacă un rol esențial în procesul de recuperare al pacienților care au suferit traumatisme, intervenții chirurgicale sau se confruntă cu diferite forme de dizabilitate. Practic, susțin specialiștii, este una dintre cele mai eficiente metode terapeutice recomandate în cazul durerilor cronice care nu răspund în mod constant la tratamentele medicamentoase clasice, precum analgezicele. Această formă de terapie acoperă o gamă variată de afecțiuni și este adaptată în funcție de nevoile fiecărui pacient. Astfel, ea este frecvent indicată în recuperarea după intervenții chirurgicale complexe, accidente rutiere, leziuni musculare sau articulare și alte traumatisme profunde. În funcție de afecțiune, fizioterapeutul poate utiliza diverse tehnici pentru a reda mobilitatea și funcționalitatea zonei afectate. Printre aceste tehnici se numără antrenamentele aerobice cu impact redus, menite să accelereze ritmul cardiac, exercițiile pentru ameliorarea durerii, stretchingul (întinderea) pentru relaxarea mușchilor, precum și exercițiile de întărire musculară realizate fie cu benzi de rezistență, fie cu greutatea corporală, cum sunt genuflexiunile și flotările.



Alte metode utilizate includ masajul terapeutic și stimularea nervoasă electrică transcutanată, care constă în aplicarea unui curent electric de joasă tensiune asupra pielii în zona dureroasă, cu scopul de a bloca semnalele de durere transmise către creier. În plus, fizioterapia este benefică într-o multitudine de afecțiuni, cum ar fi sindromul de tunel carpian, artrita, umărul înghețat, sindromul durerii cronice, comoția cerebrală, durerile lombare, sciatica, entorsele, tendinita, durerile musculare de gât, amețelile, vertijul, dezechilibrul și chiar afecțiunile respiratorii și neurologice.