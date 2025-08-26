Manganul este un oligoelement indispensabil pentru organism, având un rol important în metabolismul glucidelor și lipidelor, în dezvoltarea scheletului și în procesele reproductive. El se găsește în aproape toate organele, însă se acumulează în cantități mai mari la nivelul ficatului, oaselor, rinichilor, glandelor endocrine și al pancreasului. Spre deosebire de alte elemente, concentrația de mangan din corp rămâne relativ stabilă. Specialiștii atrag atenția că, în cazul unei deficiențe de fier, organismul tinde să absoarbă mai mult mangan din alimente. Totuși, excesul de mangan poate provoca manifestări neplăcute precum dureri de cap, oboseală, crampe musculare, tremor sau chiar iritabilitate.

Medicii subliniază că manganul susține buna funcționare a organelor reproductive și a glandelor mamare. În plus, acesta are efect antioxidant, protejând celulele împotriva radicalilor liberi, participă la descompunerea aminoacizilor și la producerea de energie, contribuie la refacerea țesuturilor și acționează ca activator pentru numeroase enzime implicate în digestie. De asemenea, are un rol în reglarea secreției de hormoni sexuali și sprijină creșterea și dezvoltarea normală a oaselor.



Printre alimentele bogate în mangan se numără: frunzele verzi (spanac, salată, varză, rapiță), leguminoasele (fasole verde), fructele precum ananasul, căpșunile, zmeura, strugurii, bananele, avocado, smochinele, kiwi, dar și legumele ca dovleceii, morcovii, sfecla sau cartofii dulci. De asemenea, nucile, alunele, semințele, cerealele integrale și muștarul sunt surse excelente de mangan.

