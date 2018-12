Frigul amplifică durerile de spate şi de oase

Se ştie că frigul amplifică, de fiecare dată, durerile de spate şi de oase. Mai mult decât atât, iarna suntem tot mai predispuşi la sedentarism, iar absenţa activităţii fizice este asociată cu un risc crescut de anxietate, tulburări de somn, izolare socială sau probleme ale metabolismului. Potrivit dr. Tatiana Tulea, medic specialist recuperare şi reabilitare medicală, sezonul rece afectează persoanele meteodependente prin creşterea iritabilităţii, anxietate, depresie, apatie, oboseală, lipsă de concentrare, tulburări de somn, cefalee, dureri reumatice.

Pentru a trece mai uşor peste disconfortul cauzat de temperaturile scăzute, este indicată urmarea unor tratamente de recuperare şi reabilitare specializate, în cadrul unei baze de tratament complexe, ce oferă servicii medicale personalizate în funcţie de afecţiunile fiecărui pacient.

„Căldura apei este utilă în reducerea durerii şi spasmelor musculare, creşterea fluxului sanguin de asemenea, dacă terapia se face în apă caldă (31-33 ° C). Circulaţia se îmbunătăţeşte şi acest lucru ajută durerea să se estompeze, căldura ridică pragul durerii prin producerea unei forme de relaxare generală a muşchilor, stabilitatea termică permite menţinerea temperaturii corporale aproape constante, iar mişcarea are efecte în creşterea şi menţinerea sistemului imunitar. În plus, apa caldă creează un mediu confortabil pentru muşchi, iar exerciţiile de mobilitate se efectuează cu uşurinţă”, a declarat medicul.