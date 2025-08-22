Machiajul ochilor poate face parte din rutina zilnică de înfrumusețare, însă puține persoane conștientizează riscurile reale la care se expun prin utilizarea anumitor produse cosmetice.



Potrivit dr. Eliza Avram, medic specialist oftalmolog, tușul și rimelul pot provoca iritații și chiar infecții oculare serioase. Tocmai de aceea, usturimea ochilor după machiaj nu ar trebui ignorată, mai ales dacă aceasta se repetă constant. Prezența tușului pe pleoape, de exemplu, poate avea consecințe grave asupra sănătății ochilor. Medicul atrage atenția că produsele cosmetice aplicate în zona ochilor pot duce la afecțiuni precum keratita marginală sau conjunctivita.



Keratita este o distrofie a corneei, care se manifestă prin subțierea periferică a acesteia, afectând ambii ochi. Deși nu este dureroasă și nici inflamatorie, boala poate evolua în forme severe. Afectează în general adulții tineri, cu vârste între 20 și 40 de ani, și se manifestă inițial printr-un astigmatism neregulat progresiv. În timp, controlul oftalmologic poate evidenția o subțiere marcată a corneei, mai ales în porțiunea inferioară. În cazuri mai grave, această subțiere poate duce la ruperea corneei și apariția unor complicații severe. Conjunctivita, pe de altă parte, este cea mai frecventă infecție oculară și constă în inflamația conjunctivei - membrana transparentă care căptușește pleoapele la interior și acoperă globul ocular. Deși, în general, nu este o afecțiune gravă, conjunctivita netratată corect poate conduce la complicații, mai ales atunci când apare la ambii ochi sau se asociază cu alte infecții, cum se întâmplă frecvent la copii.



Simptomele tipice includ senzația de corp străin sau nisip în ochi, lăcrimare abundentă, mâncărime și jenă oculară. În formele complicate sau netratate corespunzător, poate apărea fotofobie și chiar scăderea acuității vizuale. Conjunctivita virală, în special cea cauzată de virusul Herpes sau varicelo-zosterian, poate fi însoțită de leziuni cutanate veziculare și necesită tratament specific. Din acest motiv, medicul oftalmolog recomandă ca orice simptom ocular persistent sau agravat, cum ar fi roșeața oculară, secrețiile apoase, sau disconfortul vizual să fie evaluat cât mai curând într-un cabinet specializat.



Automedicația nu este recomandată, deoarece un simplu ochi roșu nu înseamnă întotdeauna conjunctivită, dar o conjunctivită ignorată poate duce la complicații grave. Așadar, frumusețea nu trebuie să vină cu un preț atât de mare. Fiți atente la produsele cosmetice folosite, verificați termenul de valabilitate, nu le împrumutați și, mai ales, acordați importanța cuvenită oricărui disconfort ocular apărut după machiaj.