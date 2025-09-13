Durerea de tibie poate să apară atât brusc, cât și treptat, iar voi o puteți simți atunci când alergați, mergeți mai mult pe jos sau faceți sport intens. Din păcate, această senzație neplăcută poate să vă schimbe complet rutina zilnică și să vă împiedice să vă bucurați de activitățile preferate. Tocmai de aceea, susțin specialiștii, este esențial să înțelegeți ce anume provoacă acest disconfort și cum puteți să-l preveniți pentru a nu ajunge să vă limitați mișcarea. Atunci când solicitați intens picioarele, indiferent dacă sunteți sportivi sau doar amatori de plimbări lungi, osul tibiei suportă o presiune considerabilă care poate duce la inflamare și durere. Lipsa unei pregătiri adecvate înainte de eforturi fizice noi sau excesive face ca această zonă să fie mai vulnerabilă la leziuni, iar purtarea unor încălțări necorespunzătoare, cu amortizare slabă, accentuează problemele. Totodată, mersul prelungit pe suprafețe dure, precum asfaltul, poate declanșa simptomele dureroase. Dacă creșteți brusc volumul antrenamentelor, riscați să suprasolicitați tibia și să declanșați inflamația, care nu va dispărea fără o perioadă adecvată de recuperare. Pentru a evita aceste neplăceri, trebuie să fiți atenți la încălțămintea pe care o purtați, să o înlocuiți atunci când se tocește și să nu neglijați exercițiile de încălzire și întindere înainte și după efort.