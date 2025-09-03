De foarte multe ori, sănătatea zonei intime rămâne un subiect tratat adesea cu reținere sau superficialitate. Cu toate acestea, susțin specialiștii, alegerea corectă a unui gel de igienă intimă poate face diferența între confort zilnic și apariția unor iritații neplăcute sau chiar infecții recurente. Altfel spus, nu orice produs de curățare este potrivit pentru această zonă sensibilă, iar etichetele frumos ambalate pot ascunde ingrediente care afectează echilibrul delicat al florei vaginale. Medicii spun că zona intimă are un pH propriu, care favorizează dezvoltarea bacteriilor benefice și blochează multiplicarea celor patogene. Ca urmare, gelurile de duș obișnuite, chiar și cele cu extracte naturale sunt formulate pentru pielea corpului și nu pentru mucoasa vaginală.



Multe dintre ele conțin parfum, alcool sau agenți de spumare care pot distruge echilibrul natural al florei vaginale, ceea ce duce la uscăciune, mâncărimi sau chiar infecții. Un gel intim potrivit este acela care respectă pH-ul natural și conține ingrediente blânde, cu acțiune calmantă și hidratantă. Acidul lactic, de exemplu, este un aliat important în menținerea unei flore bacteriene sănătoase. Aloe vera, extractul de gălbenele sau mușețelul sunt binecunoscute pentru efectul lor liniștitor, iar formulele fără parfum, parabeni și alcool sunt esențiale pentru evitarea reacțiilor adverse. Gelurile cu acid lactic sunt deosebit de utile pentru menținerea echilibrului vaginal, mai ales în cazul femeilor care se confruntă frecvent cu infecții urinare sau vaginale, însă trebuie folosite ca parte a unui regim complet de îngrijire, nu ca soluție unică de tratament.