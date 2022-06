Ghimbirul, anasonul și scorțișoara taie stările de greață

În caz că nu știați, amețelile și greața pot apărea din diferite motive, dar, indiferent de situație, pot fi folosite soluții naturale pentru a atenua simptomele. Printre cele mai frecvente simptome se numără: durerile de stomac, transpirația excesivă, slăbiciunea, dificultățile de respirație, durerile de cap etc. Aceste stări apar, în general, din următoarele motive: probleme digestive, sarcină, mișcările unui vehicul, stres, tratamente invazive, cum ar fi chimioterapia, nervi, anxietate și stres, consum de alcool și droguri, intoxicație alimentară, lovituri la cap, migrene, oboseală.



Din fericire, rețetele pe care ni le propun specialiștii vă pot ajuta să reduceți simptomele și să vă bucurați de activitatea pe care doriți sau trebuie să o faceți. Indiferent dacă sunteți în vacanță, la muncă sau în oraș, vă puteți lua rămas bun de la greață și răul de mișcare cu aceste remedii naturiste: ghimbir, ce poate fi consumat în orice aliment, precum ceai, prăjituri, pâine sau chiar mestecat pentru a ameliora amețelile și nevoia de a vomita. În magazinele de plante medicinale, veți găsi mai multe produse cu ghimbir, care are capacitatea de a bloca receptorii responsabili de greață și de a promova fluxul de sânge în stomac, ceea ce ajută la reducerea simptomelor de rău de mișcare.



Apoi, anasonul se poate consuma sub formă de ceai și îl puteți bea ori de câte ori apar simptomele. Nu în ultimul rând, menta are capacitatea de a ameliora diferite probleme digestive, inclusiv greața. Poate fi consumată în diferite moduri. La fel de recomandată este și scorțișoara, care este similară cu anasonul în ceea ce privește capacitatea sa de a opri greața rapid. În plus, are un gust foarte bun. Atenție, însă! Acest remediu nu poate fi consumat de femeile însărcinate.