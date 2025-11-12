Glicerina este un compus lichid, incolor și vâscos, cu un gust dulceag, utilizat pe scară largă în industrie, medicină și cosmetică. Unul dintre cele mai notabile beneficii este capacitatea sa de a hidrata și proteja pielea. Datorită proprietăților sale umectante, glicerina atrage moleculele de apă din atmosferă și le menține la nivelul epidermei, prevenind deshidratarea. Acest efect este valoros în tratarea pielii uscate, descuamate sau afectate de dermatită atopică ori psoriazis. Mai mult decât atât, glicerina susține și repararea barierei cutanate prin stimularea maturării celulelor epidermice, contribuind la o piele mai netedă, elastică și sănătoasă. Studiile au arătat că utilizarea sa topică în creme hidratante îmbunătățește hidratarea pielii mai eficient decât alte substanțe emoliente comune, cum ar fi uleiul mineral. În plus, susțin specialiștii, are un efect calmant asupra pielii iritate sau inflamate.