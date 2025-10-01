Glutenul este o necesitate medicală sau trend alimentar? Glutenul este proteina din grâu, orz, secară și uneori ovăz, responsabilă pentru elasticitatea și textura pâinii, pastelor și produselor de patiserie.



Controversa a apărut odată cu recunoașterea bolii celiace, o afecțiune autoimună care necesită eliminarea completă a glutenului, și a altor condiții precum alergia la grâu sau sensibilitatea non-celiacă, care pot provoca balonare, oboseală sau dureri articulare.



Popularitatea produselor „fără gluten” a crescut vertiginos, iar marketingul le promovează adesea ca mai sănătoase, chiar și pentru cei fără probleme medicale. Specialiștii avertizează însă că, pentru persoanele sănătoase, eliminarea glutenului nu aduce beneficii reale și poate reduce aportul de fibre, proteine și vitamine, crescând indicele glicemic al pâinii.



Pâinea fără gluten rămâne esențială doar pentru cei cu boală celiacă sau alergie confirmată. Restul populației ar trebui să consulte un medic înainte de a renunța la gluten și să opteze pentru o dietă echilibrată, bogată în cereale integrale, legume și proteine de calitate.



Adoptarea dietei fără gluten poate avea și efecte psihologice: unii percep această alegere ca pe un stil de viață „mai curat”, dar pentru alții poate degenera în obsesii alimentare. Nutriționiștii avertizează că restricțiile nejustificate pot conduce la carențe nutriționale și dezechilibre.



Cei care aleg pâinea fără gluten trebuie să compenseze prin produse fortificate sau cereale integrale fără gluten, precum quinoa, hrișcă sau amarant. Astfel, dieta rămâne echilibrată, iar beneficiile adevărate ale eliminării glutenului se resimt doar acolo unde este cu adevărat necesar medical.

