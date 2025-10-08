Graficul de creștere al copiilor reprezintă un instrument utilizat pentru a monitoriza greutatea, lungimea și circumferința capului bebelușului (măsurători corporale). Acesta este folosit de specialiști pentru a urmări creșterea sugarilor, copiilor și adolescenților. Diagramele de creştere a copiilor utilizate în România se bazează pe standardele de creştere ale OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii), combinate cu media datelor privind greutatea şi creşterea copiilor colectate în ţara noastră. Pentru măsurători, bebelușul trebuie să fie întins pe spate, capul să fie în contact cu tăblia fixă, iar privirea îndreptată în sus.



Pentru ca el să nu se miște și măsurătoarea să fie cât mai exactă trebuie ca medicul să aplice presiune fermă asupra picioarelor acestuia, în special în zona genunchilor. Rezultatul obținut nu se rotunjește și se notează în fișa medicală a bebelușului. În ceea ce privește greutatea copilului, micuţul trebuie dezbrăcat complet (trebuie inclusiv îndepărtat scutecul) și este așezat pe cântar. Pentru a măsura circumferința capului bebelușului, susţin medicii, se plasează o bandă de măsurare flexibilă acolo unde capul bebelușului are cea mai mare circumferință, chiar deasupra sprâncenelor și urechilor și în jurul zonei din spate. De regulă, în primul an de viaţă bebeluşul va fi cântărit astfel: săptămânal, până recuperează greutatea de la naştere; lunar, până la şase luni; o dată la două luni între şase şi 12 luni; la trei luni până împlineşte doi ani.