Depozitul de grăsime din jurul taliei nu este doar o problemă de ordin estetic. Specialiștii atrag atenția că excesul de grăsime abdominală poate afecta serios sănătatea, chiar și în cazul persoanelor care nu sunt obeze. Atât femeile, cât și bărbații sunt predispuși la acumularea de grăsime în zona abdomenului, principalii factori declanșatori fiind alimentația nesănătoasă și lipsa activității fizice.



Există două tipuri principale de grăsime corporală. Grăsimea subcutanată, aflată imediat sub piele, se găsește pe tot corpul – pe coapse, brațe sau chiar pe tălpile picioarelor. În cantități moderate, aceasta are un rol esențial în buna funcționare a organismului, însă excesul poate deveni nociv.



Mult mai periculoasă este însă grăsimea viscerală, localizată în profunzimea abdomenului. Aceasta „îmbracă” organele interne, precum inima și ficatul, perturbându-le funcțiile. Fiind biologic activă, ea influențează echilibrul hormonal și favorizează apariția inflamațiilor în organism. De asemenea, crește rezistența la insulină, fenomen ce poate duce în timp la apariția diabetului zaharat de tip 2.



Un semnal de alarmă poate fi dat de circumferința taliei. Măsurată deasupra buricului, aceasta nu ar trebui să depășească 90 de centimetri la femei și 100 de centimetri la bărbați. Depășirea acestor valori indică un nivel crescut de grăsime viscerală și, implicit, un risc major pentru sănătate.



Medicii recomandă prevenția prin adoptarea unui stil de viață echilibrat: o alimentație sănătoasă, bazată pe legume, fructe, proteine de calitate și cereale integrale, precum și activitate fizică regulată.



