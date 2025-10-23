Conform studiilor, greutatea corporală scăzută persistentă la copiii mici ar putea crește riscul de apariție a anorexiei nervoase în adolescență, un fapt îngrijorător pentru părinți și profesioniștii din domeniul sănătății. De asemenea, susțin specialiștii, o greutate prea mare poate duce la riscuri similare, dar în direcția opusă, fiind asociată cu tulburări de alimentație ca bulimia nervoasă, mâncatul compulsiv sau comportamentele de purjare (inducerea vărsăturilor și utilizarea excesivă a laxativelor sau diuretice).



Astfel, sunteți sfătuiți să fiți atenți la orice modificare a greutății copiilor. Acesta ar fi un mod eficient de a depista din timp semnele posibile ale anorexiei nervoase, iar același principiu se aplică și pentru copiii cu greutate excesivă. Diferența este că aceștia din urmă sunt mai predispuși la alte tulburări de alimentație, cum ar fi bulimia nervoasă sau mâncatul compulsiv, iar monitorizarea atentă a greutății poate contribui la prevenirea acestora. Un aspect important este că tulburările de alimentație, deși sunt condiții psihiatrice, nu pot fi înțelese doar dintr-o perspectivă psihologică. Specialiștii subliniază importanța includerii factorilor de risc metabolic, care sunt la fel de relevanți ca și cei psihologici, socio-culturali și de mediu. Diferențele în greutatea corporală a copiilor care vor dezvolta tulburări de alimentație apar încă de la vârste fragede, mult înainte de a fi influențate de presiuni sociale sau diete. Acest lucru sugerează că factorii genetici și metabolici joacă un rol semnificativ în predispoziția acestora la tulburări de alimentație.