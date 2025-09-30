În momentul în care observă că a luat prea multe kilograme în plus, bolnavul este extrem de afectat din punct de vedere psihic de această problemă. Pornind de la dilemele din sufletul persoanei suferinde, până la judecata şi lipsa de empatie a celor din jur, sunt o mulţime de factori emoţionali care pot agrava boala.



Psihologul Oana Marta spune că este greu de înţeles prin ce trece o persoană cu obezitate, dacă nu ai suferit de probleme de greutate ori alte boli asociate. „Creşterea în greutate până la atingerea gradului de obezitate este, din punctul de vedere al psihologiei, rezultatul încercărilor repetate de a rezolva o problemă ce rămâne nerezolvată pentru om. Studiile au arătat că unele persoane mănâncă mai mult decât le este necesar pentru a-şi satisface foamea atunci când sunt afectate de depresie, anxietate sau alte dezechilibre emoţionale, aşa-numitul mâncat compulsiv. Obezitatea este adesea rezultatul acestor probleme, dar nu putem neglija faptul că ajunge să fie şi cauza lor. Ne aflăm într-un cerc vicios, în care, cu cât mai mari sunt conflictele emoţionale, cu atât mai mare este şi incidenţa obiceiurilor alimentare nesănătoase. Este binecunoscut faptul că se mănâncă mai mult decât este necesar pentru a se trăi sănătos din motive care nu au nimic de-a face cu necesitatea fiziologică. Acesta este momentul în care trebuie să aducem în discuţie frica, singurătatea, umilinţa, eşecurile, devalorizările din copilărie, lipsa iubirii sau lipsa determinării de a face o schimbare în viaţă. Dacă în istoria dumneavoastră de viaţă din trecut sau prezent există întâmplări dintr-unul din domeniile de mai sus, atunci povestea ta trebuie ascultată”, este de părere specialistul.



Momentul în care pacientul obez decide să recurgă la tratamentul chirurgical pentru a scăpa de greutatea prin care trece, este plin de emoţie. Pentru mulţi, operaţia de reducere de stomac este singura speranţă pe care o mai au la o viaţă normală. De aceea, în cadrul consultului inter-disciplinar dinaintea efectuării intervenţiei chirurgicale, este inclusă discuţia cu un psiholog.



„Discuţia cu psihologul are ca scop, printre altele, identificarea unor obiceiuri alimentare care au la bază motive de ordin emoţional. Acestea nu pot fi îndepărtate prin operaţie chirurgicală. Urmează o scădere rapidă şi sigură în greutate. Starea de bine generală pe care o va avea odată începută scăderea în greutate nu este garantată la infinit şi trebuie recunoscut faptul că uneori temerile, tristeţile, au capacitatea să se deghizeze în obiceiuri pe care nu le recunoaştem la timp. Dacă sunteţi printre persoanele care vor să se trateze chirurgical, puteţi observa post-operator unele sentimente de descurajare, tristeţe profundă, lipsa de sens, neînţelegerea rostului vieţii sau orice astfel de emoţie negativă”, a explicat Oana Marta.