Ați încercat vreodată guava, supranumit și fructul tinereții? Unii specialiști sunt de părere că guava este remediul ideal, mai ales la o anumită vârstă, pentru că, vreți, nu vreți, toată lumea îmbătrânește. Riduri fine, piele lăsată din cauza lipsei colagenului și pete, însă toate acestea pot fi întârziate, dacă se consumă fructul de guava.



Totodată, acest fruct conține cantități însemnate de vitamina C, un compus important în sintetizarea colagenului. Colagenul este o proteină care vă face pielea fină și suplă. În primul rând, guava conține 5,4 grame de fibre pe suta de grame, iar aceste fibre reglează absorbirea zahărului în sânge, în special la pacienții care au diabet și sunt rezistenți la insulină.



De asemenea, anumiți compuși din fructul de guava pot preveni formarea celulelor canceroase, în special cele ale cancerului de sân, conform unui studiu realizat pe 230 de femei, precizează doctorulzilei.ro. Bogată în substanțe nutritive, guava are capacitatea de a regla tensiunea arterială, ameliora tusea și stimula pierderea în greutate. Mai trebuie precizat că acesta îmbunătățește și funcțiile sistemului digestiv și elimină toxinele acumulate în organism, dar cel mai important beneficiu pe care-l are guava este faptul că ține sub control nivelul de zahăr din sânge.

