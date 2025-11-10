Multe femei observă la un moment dat că gâtul lor se umflă, fără să acorde inițial prea multă atenție. Această mărire a tiroidei, cunoscută sub numele de gușă, nu este doar o problemă estetică, ci poate fi semnul timpuriu al unei afecțiuni serioase care necesită tratament permanent. Simptomele pot fi foarte diverse, de la oboseală, palpitații și senzația de nod în gât, la modificări ale greutății, depresie, căderea părului sau constipație.



Pentru a preveni toate aceste probleme, este necesar să vă investigați tiroida, iar acest lucru începe, de obicei, cu o ecografie cervicală, cea mai eficientă metodă pentru detectarea și caracterizarea nodulilor. Aceasta este urmată de analize de laborator precum TSH, FT3 sau ATPO, care stabilesc starea funcțională a glandei. Dr. Manuela Garciu explică faptul că majoritatea nodulilor tiroidieni sunt benigni, dar selecția celor care prezintă risc de cancer este esențială.



„Gușa nodulară este o afecțiune frecventă, dar 95% dintre nodulii descoperiți sunt benigni. Din punct de vedere etiologic, nodulul benign poate fi un focar de tiroidită cronică, un nodul dominant într-o gușă polinodulară, un adenom folicular sau un chist. Nodulii maligni pot fi carcinom papilar, folicular, slab diferențiat, anaplastic sau medular. Selectarea nodulilor cu risc începe încă din timpul consultului, suspiciunea fiind crescută dacă nodulul crește progresiv și este însoțit de disfagie, disfonie sau disconfort“, a explicat medicul.



În ceea ce privește diagnosticarea, specialistul subliniază că ecografia cervicală este cea mai bună metodă imagistică pentru detectarea nodulilor și aprecierea caracteristicilor acestora, dar puncția aspirativă cu ac fin rămâne standardul de aur pentru diferențierea între leziunile benigne și cele cu risc de malignitate.



Atitudinea terapeutică depinde, însă, de rezultatul investigațiilor. În majoritatea cazurilor, puncția aspirativă cu ac fin precizează riscul de cancer și ghidează tratamentul ulterior. Intervenția chirurgicală este recomandată pentru nodulii cu suspiciune de malignitate sau pentru cei mari, care comprimă structurile din jur.



„Problema principală legată de nodulii tiroidieni este de a-i selecta pe aceia care necesită tratament chirurgical. Restul pot fi monitorizați cu atenție, pentru a evita intervenții inutile“, a adăugat dr. Garciu.



Ca urmare, dacă simțiți un nod sau o umflătură la nivelul gâtului, mergeți la medic pentru ecografie și analize de sânge. Chiar dacă nu doare, este important să știți cum evoluează nodulul. Mai mult decât atât, fiți atent la orice schimbare, cum ar fi creșterea nodulului, dificultăți la înghițire, tuse sau modificări ale vocii, deoarece acestea pot indica că trebuie să mergeți urgent la medic. Nu uitați nici să aveți grijă de alimentație și stilul de viață! Consumați alimente bogate în iod, cum sunt peștele, ouăle și lactatele, evitați fumatul și încercați să reduceți stresul.



