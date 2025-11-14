Hemoleucograma este una dintre cele mai importante analize de sânge și totodată una dintre cele mai frecvent recomandate de medici. Practic, printr-o simplă probă de sânge, se pot obține informații esențiale despre starea generală de sănătate, iar rezultatele pot indica afecțiuni precum anemia, diverse infecții din organism sau chiar boli hematologice grave.



Acest test oferă indicii clare privind volumul sângelui, putând evidenția deshidratarea sau eventuale pierderi de sânge, dar și disfuncționalități legate de producerea, durata de viață sau rata de distrugere a celulelor sangvine.



Potrivit specialiștilor, hemoleucograma este un test screening important și unul dintre cele mai des cerute teste de laborator. Foarte des, analiza reprezintă primul pas în stabilirea statutului hematologic și în orientarea diagnosticului pentru numeroase afecțiuni, atât hematologice, cât și nehematologice. „Asociată cu examinarea frotiului de sânge, oferă informații prețioase pentru stabilirea unui diagnostic corect și pentru efectuarea altor teste specifice“, a explicat dr. Geandan Memet. Medicul subliniază că efectuarea hemoleucogramei este recomandată nu doar atunci când apar simptome, ci și ca investigație de rutină, cel puțin o dată pe an, mai ales că este o analiză accesibilă și ușor de realizat. Rezultatele se obțin rapid, însă interpretarea lor trebuie făcută întotdeauna de medicul care a solicitat testul, pentru a evita confuzii sau concluzii eronate. Specialistul atrage atenția că valorile normale pot varia ușor în funcție de metoda folosită de laborator, de sex, vârstă sau de starea fiziologică a pacientului, cum ar fi sarcina, deshidratarea sau constituția corporală.



De aceea, este important ca persoana care își face analizele să comunice medicului și laboratorului toate detaliile relevante: bolile cunoscute, tratamentele urmate, medicamentele administrate recent, deoarece unele pot influența temporar rezultatele. În funcție de modificările observate în hemoleucogramă, medicul poate stabili dacă este vorba despre o anemie, o infecție acută sau cronică, o reacție alergică ori o afecțiune hematologică malignă.



Pentru ca rezultatele să fie corecte, recoltarea probei de sânge se face de regulă pe nemâncate sau, dacă nu este posibil, după o masă ușoară, evitând alimentele bogate în grăsimi. Este important ca pacientul să nu fie stresat în momentul recoltării și să anunțe dacă a trecut recent prin episoade de vărsături, stări de șoc, deshidratare sau dacă a primit tratamente intravenoase masive. În cazul monitorizării periodice a anumitor parametri, proba de sânge ar trebui prelevată la aceeași oră a zilei, deoarece unele valori pot prezenta variații circadiene.



Hemoleucograma este o analiză simplă, rapidă și necostisitoare, dar care poate oferi medicului indicii esențiale despre sănătatea pacientului. Ea nu doar depistează boli deja prezente, ci poate ajuta și la prevenirea acestora, fiind un pas esențial pentru menținerea echilibrului organismului.