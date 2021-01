Hepatita care macină ficatul se transmite și prin contact sexual

Transfuziile cu sânge netestat, vizitele dese la stomatolog și la saloanele de cosmetică care nu respectă regulile de sterilizare, folosirea în comun de seringi, în cazul consumatorilor de droguri sunt doar câteva dintre căile de transmitere a hepatitelor virale. Desigur, hepatitele care macină ficatul se pot transmite și prin contact sexual. Specialiștii spun că hepatita de tip A se poate transmite prin sărut sau la cel mai mic contact cu obiectele contaminate de un bolnav. Acest tip de hepatită este extrem de contagioasă. Hepatita A nu se transmite, însă, prin contact sexual și este cea mai ușoară formă de hepatită, fiind vindecabilă în procent de 100%.

Hepatita B este de până la zece ori mai contagioasă decât virusul HIV, arată studiile. „Hepatita B se transmite prin sânge, spermă, secreții vaginale ale persoanei infectate. Gradul de transmitere este ridicat și poate ajunge până la 100%”, precizează dr. Simin Florescu. Surprinzător, hepatita C se transmite destul de greu prin contact sexual. De ce? Medicul spune că riscul de transmitere a hepatitei C pe cale sexuală este minim, dar riscul nu trebuie neglijat nici în acest caz, pentru că oricând partenerii pot veni în contact cu sângele contaminat al celuilalt. Totodată, orice act sexual soldat cu rănirea, tăierea partenerilor sau alte traume crește riscul de a contacta hepatita B și chiar C. De asemenea, cu cât numărul partenerilor este mai mare, cu atât crește riscul de transmitere. În acest caz, prezervativul asigură protecție în proporție de 99%.