Hepatita se manifestă și prin oboseală accentuată

Hepatita este o afecțiune a ficatului, care poate apărea din diferite cauze. Medicii spun că, în timp, aceasta duce la deteriorarea celulelor și țesutului hepatic. Din nefericire, simptomele hepatitei pot fi nespecifice, fiind o afecțiune greu de depistat. Boala poate avea trei forme: autoimună, toxică sau virală. Hepatitele autoimune sunt cauzate de un răspuns imun greșit, care atacă celulele hepatice, iar hepatitele toxice sunt cauzate de ingerarea unui medicament sau unei substanțe chimice toxice organismului.

Hepatitele virale se împart în acute și cronice, din această categorie făcând parte hepatita de tip A, de tip B, de tip C, de tip D, hepatita de tip E. Se numește hepatită acută forma de boală manifestată în primele trei luni. După jumătate de an de la infestare, aceasta devine cronică. Cum puteți depista afecțiunea? Dr. Vasi Rădulescu spune că hepatita este o boala inflamatorie a ficatului, ce poate fi de natură virală, autoimună sau toxică și conduce la deteriorarea celulelor și țesutului hepatic. Cum spuneam, hepatita nu are niște simptome specifice, iar evoluția de lungă durată poate conduce la ciroză sau cancer hepatic. Semnele și simptomele hepatitei acute includ: oboseală accentuată, simptome asemănătoare gripei, urină închisă la culoare, scaun decolorat, pierderea poftei de mâncare, pierderea inexplicabilă în greutate, piele și ochi de culoare galbenă, care pot fi semne de icter.