Hipertensiunea arterială pulmonară (HTAP) este una dintre cele mai severe boli rare, afectând vasele de sânge din plămâni și solicitând intens inima. Este o afecțiune rară, cu o incidență de sub 50 de cazuri la un milion de persoane, însă impactul ei este profund asupra pacienților și familiilor lor. Din păcate, fără un diagnostic precoce și un tratament complex, boala poate evolua rapid către insuficiență cardiacă. La ora actuală, în România, pe lângă accesul la tratamente inovatoare, pacienții diagnosticați cu HTAP au nevoie și de o echipă medicală coordonată și de suport psihologic constant.

Potrivit specialiștilor, sunt cunoscute peste 50 de cauze diferite ale hipertensiunii arteriale pulmonare, fiecare necesitând strategii specifice de tratament. Diagnosticul corect și precoce determină în mod direct speranța de viață, iar lipsa unei conduite adecvate poate duce la agravarea rapidă a simptomelor. Pacienții trebuie trimiși către centre de expertiză, unde o echipă multidisciplinară este în măsură să confirme diagnosticul și să decidă asupra terapiei optime. „Accesul înseamnă viață. Hipertensiunea arterială pulmonară este o boală severă, iar lipsa îngrijirii adecvate poate fi fatală. Este nevoie de o colaborare constantă între specialiști și pacienți pentru ca tratamentele să fie administrate la timp, iar monitorizarea să fie eficientă”, a declarat Bogdan Burduja, președintele Asociației Pacienților Hipertensivi Pulmonari.