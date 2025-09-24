Pentru multe femei, ideea unei histerectomii vine la pachet cu teama de durere, cicatrici vizibile și o recuperare dificilă. Această percepție este însă tot mai departe de realitate. Datorită progreselor remarcabile în chirurgia minim-invazivă, intervenții complexe precum histerectomia pot fi realizate astăzi laparoscopic, în condiții de maximă siguranță și cu beneficii clare pentru pacientă.



Medicul specialist în Obstetrică-Ginecologie, dr. Andrei Nicolae Zisu subliniază că laparoscopia nu mai este de mult o procedură rezervată anumitor cazuri. Cu ajutorul echipamentelor moderne și a unei echipe chirurgicale cu experiență, inclusiv operațiile considerate odinioară „majore”, cum este îndepărtarea uterului, pot fi efectuate prin incizii minime, cu o precizie crescută și cu un disconfort redus.



Histerectomia totală laparoscopică implică secționarea controlată a vaselor uterine, îndepărtarea uterului prin vagin și sutura precisă a zonei, fără a afecta funcția sexuală. Există și varianta parțială, în care colul uterin este păstrat - o alegere terapeutică valoroasă în anumite cazuri. În formele mai avansate de boală, cum ar fi cancerul de col uterin în stadiile incipiente, se poate recurge la histerectomia radicală laparoscopică, o procedură care oferă o alternativă viabilă la chirurgia deschisă.



Avantajele laparoscopiei sunt multiple: mai puțină durere postoperatorie, spitalizare redusă, recuperare rapidă, risc minim de infecții și cicatrici abia vizibile. În medie, intervenția durează între 60 și 120 de minute, iar majoritatea pacientelor pot fi externate în doar două-trei zile. Rata complicațiilor este scăzută, iar cele mai frecvente sunt leziunile accidentale ale organelor interne în timpul puncției sau utilizării electrocauterului.



Desigur, nu toate cazurile pot fi duse la bun sfârșit laparoscopic. Există situații în care, din cauza unor sângerări necontrolate sau aderențe severe, intervenția trebuie convertită în laparotomie clasică. Totuși, acest lucru se întâmplă în mai puțin de 5% dintre cazuri.



Practic, laparoscopia a devenit o armă puternică în mâinile medicilor ginecologi, care pot oferi astfel tratamente eficiente, sigure și mai puțin traumatizante pentru paciente. Așadar, histerectomia nu mai trebuie privită ca un capăt de drum, ci ca o etapă firească în procesul de vindecare, susținută de tehnologie de vârf și expertiză medicală.