De foarte multe ori, renunțarea la biberon se poate dovedi extrem de dificilă. Copiii se atașează ușor de acesta și, cu cât îl folosesc mai mult timp, cu atât devine mai dificil să îi convingeţi să renunțe. Este important totuși de știut că utilizarea lui pentru o perioadă prelungită poate afecta sănătatea celui mic, susţin specialiştii. Alimentația cu lapte sau cu suc de fructe în biberon poate afecta, în primul rând, dentiția bebelușului. Conform stomatologilor, cea mai frecventă cauză a cariei de biberon este alimentația cu lapte în biberon pe timpul nopții. În timpul somnului cantitatea de salivă scade, iar laptele, fie îndulcit, fie ca atare, rămâne pe suprafața dinților, cauzând caria dentară. Totodată, alăptarea la biberon după vârsta de doi ani este legată și de deficiența de fier. De asemenea, utilizarea în exces a biberonului, precum și utilizarea excesivă a suzetei sau sugerea îndelungată a degetului, poate afecta dezvoltarea cranio-facială, cauzând probleme de vorbire la copii de vârstă preșcolară, arată unele studii. Altfel spus, odată cu apariția incisivilor este indicat să se renunțe la biberon pentru a evita apariția cariilor. Totuşi, trecerea de la biberon la cană se face treptat. Pentru a ușura tranziţia se utilizează alternativ cana cu cioc și biberonul cu pai pentru apă, sucuri naturale dar și lapte.