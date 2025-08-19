Din 2014, Hyperclinica MedLife Constanța este locul unde pacienții găsesc sprijin complet pentru sănătatea lor, indiferent de nevoi. Aici, într-un singur spațiu, pot face atât consultații, cât și investigații complexe, fiind în grija unei echipe de 80 de medici din peste 30 de specialități medicale și chirurgicale. Clinica are laborator propriu de analize si departament de imagistică , 15 cabinete medicale și o sală dedicată micilor intervenții chirurgicale, astfel încât fiecare etapă – de la diagnostic la tratament – să se desfășoare fără drumuri suplimentare și cu cât mai mult confort pentru pacient.

Tehnologie de vârf: RMN 3 Tesla

La MedLife Constanța, pacienții au acces RMN 3 Tesla – o tehnologie de ultimă generație, care oferă imagini de o claritate superioara esentiale pentru un diagnostic corect. Investigațiile disponibile acoperă zone precum cerebral, articulațiile, abdomenul sau pelvisul și includ și angiografii complexe.

Specialități disponibile:

Cardiologie • Chirurgie vasculară • Neurologie • Neurochirurgie • Pediatrie • ORL • Urologie • Gastroenterologie • Dermatovenerologie • Chirurgie generală • Chirurgie estetică și reparatorie • Reumatologie • Endocrinologie • Obstetrică-ginecologie • Pneumologie • Oftalmologie • Nefrologie • Medicină internă • Ortopedie pediatrică • Psihiatrie și psihologie • Diabet și boli de nutriție • Alergologie și altele.

Investigații și proceduri rapide:

Hyperclinica MedLife Constanța oferă pacienților acces la investigații și proceduri rapide, menite să aducă claritate și liniște atunci când este nevoie de răspunsuri medicale corecte. Ecografiile susținute cu aparatură la standard ridicat de echipa de medici cu experiență amplă și relevantă, sunt disponibile pentru mai multe specialități, iar testul de efort cardiac ajută la evaluarea completă a sănătății inimii. În plus, pacientele aflate în perioada de perimenopauză sau menopauză pot beneficia de tratament hormonal bioidentic, adaptat nevoilor fiecărei femei.

La Hyperclinica MedLife Constanța, pacienții au parte de o experiență medicală completă: toate specialitățile și investigațiile se găsesc în același loc, ceea ce înseamnă mai puțin timp pierdut și mai multă siguranță. Tehnologia de ultimă generație permite diagnosticarea rapidă și precisă, iar serviciile decontate CAS, inclusiv pentru psihiatrie și terapie psihologică, oferă accesibilitate și sprijin real. Toate acestea se întâmplă sub îndrumarea unei echipe de medici cu experiență vastă și pregătire continuă, dedicați să ofere fiecărui pacient soluția potrivită.

Daniel Leancă