Nu vă mai speriaţi de iarnă şi frig. Iarna nu este duşmanul nimănui şi nu vă afectează sănătatea. În primul rând, a precizat dr. Alexandra Moroianu, gerul distruge o serie de microbi şi virusuri şi poate fi astfel spre folosul nostru.



În al doilea rând, există o concepţie veche, conform căreia o răceală pe an este binevenită pentru oamenii sănătoşi, în sensul că imunitatea este stimulată şi se adaptează astfel noilor pericole patogene ale noului sezon. În plus, statisticile medicale demonstrează, totuşi, că, iarna, complicaţiile unor boli infecţioase sunt mai frecvente. Pentru a vă feri de acestea este necesar să respectaţi câteva reguli de bază.



Astfel, evitaţi pe cât posibil expunerea prelungită la frig şi în special la frigul umed, gen picioare calde - cap rece. Pe scurt, extremităţile să fie protejate, neapărat, cu ciorapi groşi şi mănuşi.



Apoi, camera în care dormiţi ori vă desfăşuraţi activitatea de zi cu zi trebuie aerisită cât mai mult. „Mulţi oameni greşesc atunci când închid geamul toamna şi nu îl mai deschid decât primăvara. Aceasta este o concepţie total eronată. Indiferent de anotimp, fereastra trebuie deschisă tot timpul, pentru a aerisi încăperile şi a distruge microbii”, a explicat medicul.



După aceea, hrana trebuie să fie adaptată sezonului de iarnă, pe principiul sinergiei care funcţionează între om şi natură, adică: cereale integrale, fructe uscate şi oleaginoase, care sunt foarte energizante pentru organism. În această categorie intră miezul de nucă, dovleacul, floarea-soarelui, alunele, fisticul, smochinele, stafidele, mierea de albine şi nu numai.



Mai trebuie adăugat că profilaxia bolilor infecţioase specifice iernii este complexă, motiv pentru care este indicată evitarea colectivităţilor mari sau a aglomeraţiilor. De asemenea, dintre toţi oamenii, se recomandă să-şi facă profilaxia „virozelor” numai cei care au o imunitate slabă, cei care fac 4-5 infecţii de căi respiratorii superioare într-o iarnă. Această profilaxie a infecţiilor de iarnă se face prin vaccinuri alopate.



Totodată, temperaturile extreme joacă un rol important şi în declanşarea migrenelor. Aşa că, mergeţi la medic dacă migrenele persistă timp de mai multe săptămâni. În caz că nu ştiaţi, pielea este un alt organ afectat de frig şi ger în timpul iernii, când umiditatea este scăzută, atât în interior, cât şi în exterior. Tocmai de aceea, pielea are nevoie de mult mai multă atenţie. Pentru a vă proteja, încercaţi să faceţi duşuri scurte şi nu băi lungi, care tind să usuce şi mai mult pielea. Imediat după aceea, folosiţi o cremă hidratantă pe tot parcursul zilei.



În acelaşi timp, zilele reci de iarnă vă îndeamnă să hibernaţi şi să leneviţi mai mult, fapt care vă poate afecta greutatea şi starea de spirit. Ca urmare, căutaţi să fiţi cât mai activi posibil, chiar dacă nu vă duceţi la o sală de fitness. Mergeţi pe jos, urcaţi scările mai des şi faceţi câteva exerciţii uşoare acasă. Practic, mişcarea, practicarea unei activităţi de relaxare, cum este meditaţia şi întreţinerea relaţiei cu prietenii sunt componente de bază ale menţinerii unui stil de viaţă sănătos.