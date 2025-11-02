Un ten curat și strălucitor nu este doar rezultatul produselor cosmetice, ci mai ales al unei rutine corecte de igienă zilnică. Curățarea feței reprezintă, de fapt, o etapă fundamentală în menținerea sănătății pielii, contribuind la prevenirea îmbătrânirii premature, a excesului de sebum și a problemelor dermatologice. Totuși, multe persoane nu conștientizează faptul că spălarea feței excesivă sau incorectă poate avea efecte contrare celor dorite. În primul rând, susțin medicii, este esențial ca alegerea produselor de curățare să se facă în funcție de tipul de ten și eventualele afecțiuni asociate, precum petele pigmentare, iritațiile sau ridurile fine. De exemplu, persoanele cu ten uscat ar trebui să evite complet săpunurile obișnuite, optând pentru loțiuni sau emulsii de curățare cu proprietăți hidratante și formulă blândă, disponibile în farmacii. În cazul tenului gras sau mixt, pot fi folosite produse delicate, fără alcool, care reglează secreția de sebum fără a usca excesiv pielea. Apoi, spălarea feței de mai mult de două ori pe zi nu este recomandată, întrucât curățarea excesivă stimulează glandele sebacee să producă și mai mult sebum, ceea ce poate duce la îngrășarea pielii și la apariția imperfecțiunilor. De asemenea, temperatura apei este un aspect important. Apa fierbinte trebuie evitată indiferent de tipul de ten, deoarece afectează bariera lipidică naturală și favorizează deshidratarea. Se recomandă folosirea apei călduțe, urmată de o uscare delicată a feței prin tamponare, nu prin frecare. De asemenea, utilizarea prosopului prin mișcări agresive poate provoca microleziuni cutanate și chiar iritații.