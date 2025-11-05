Înaintarea în vârstă este un proces firesc al vieții, dar modul în care alegem să-l gestionăm poate face diferența între dependență și o viață activă, demnă și echilibrată. Consultul geriatric reprezintă un pas esențial în menținerea sănătății și a autonomiei la vârste înaintate, oferind o evaluare complexă a stării fizice, mentale și emoționale a pacientului.



Consultația geriatrică are ca scop diagnosticarea problemelor legate de îmbătrânire și elaborarea unui plan personalizat de îngrijire, care poate include atât tratamente medicamentoase, cât și recomandări privind stilul de viață, alimentația și activitatea fizică. Scopul principal este păstrarea independenței și a calității vieții.



În cadrul consultului, medicul evaluează istoricul medical, stilul de viață, capacitatea de mobilitate, starea cognitivă și emoțională, dar și medicația folosită. De multe ori, la evaluare participă o echipă multidisciplinară formată din medici, asistenți medicali și asistenți sociali, care lucrează împreună pentru a oferi o îngrijire completă și adaptată nevoilor pacientului.



Medicii geriatri se confruntă frecvent cu afecțiuni precum artrita, demența, depresia, diabetul, osteoporoza sau bolile cardiovasculare, însă abordarea lor este una integrată, orientată spre prevenție și menținerea unei bune calități a vieții.



Mobilitatea, medicamentele, mintea, lucrurile care contează cel mai mult și multi-complexitatea stau la baza unei îngrijiri centrate pe pacient. Astfel, consultul geriatric nu înseamnă doar tratarea bolilor, ci sprijinirea persoanelor vârstnice pentru a rămâne active, autonome și conectate la viață.

