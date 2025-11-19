În fiecare dimineață, pe străzi și prin curțile școlilor, se repetă aceeași scenă: copii mici, cu umerii trași în față, cărând ghiozdane care par mai mari decât ei. De multe ori, adulții privesc imaginea ca pe ceva obișnuit, un ritual al începutului de zi. Totuși, această normalitate aparentă ascunde probleme de sănătate care pot lăsa urme mult timp după ce clopoțelul de la școală se oprește.



Corpurile copiilor sunt în plină dezvoltare, iar coloana lor vertebrală, încă flexibilă, este extrem de vulnerabilă la presiune și la poziții incorecte. Atunci când un copil poartă zilnic un ghiozdan prea greu, mușchii spatelui sunt obligați să compenseze, iar postura începe să se modifice subtil. Inițial, apare o oboseală ușoară sau o senzație de tensiune între omoplați, semne ignorate adesea. Din păcate, în timp, aceste simptome pot evolua în dureri lombare persistente, deformări ușoare ale coloanei sau chiar probleme de mers.



„Mai mult decât atât, povara fizică vine la pachet cu o povară emoțională. Un copil care merge dezechilibrat, se mișcă greu sau simte durere riscă să-și piardă încrederea în propriul corp și în activitățile zilnice. Participarea la sport devine o provocare, joaca își pierde din farmec, iar oboseala generală afectează atenția și performanța școlară. Așadar, un ghiozdan prea plin nu transportă doar cărți, el poate duce, fără voie, și frustrarea unei copilării trăite cu frâna trasă. Problema este ușor de prevenit, dar necesită atenție și responsabilitate din partea adulților. Ca urmare, verificarea conținutului ghiozdanului, distribuirea uniformă a greutății, alegerea unui model ergonomic și, mai ales, limitarea încărcăturii zilnice ar putea părea lucruri mărunte, însă impactul lor este uriaș. Un ghiozdan ușor poate părea un detaliu, dar pentru un copil reprezintă diferența dintre o zi trăită în armonie cu propriul corp și una purtată pe umeri dureroși“, a precizat dr. Roxana Neagu.



Medicul a subliniat că, pentru a proteja coloana copiilor, este important să le alegeți un ghiozdan ergonomic cu bretele late, să verificați ca greutatea lui să nu depășească 10 - 15% din greutatea corporală, să eliminați zilnic obiectele inutile, să îi învățați să îl poarte pe ambii umeri. În plus, este esențial să îi încurajați să facă mici exerciții de întindere pe parcursul zilei și să discutați cu profesorii despre soluții precum manuale digitale sau spații de depozitare.