În această ediție, realizatoarea Carmen Lungu vă invită să descoperiți cele mai moderne soluții din stomatologia actuală: implanturile cu încărcare imediată, o tehnică revoluționară ce oferă un zâmbet rapid, sigur și fără compromisuri.



Alături de noi se află dr. Cristian Mina, medic specialist stomatolog, care ne va explica ce presupune această procedură, cui i se potrivește, care sunt avantajele față de implanturile clasice și cum poate fi transformată experiența pacientului într-una confortabilă și eficientă. Vom afla totodată ce înseamnă tehnologia modernă în reabilitarea dentară și cum poate reda calitatea vieții în timp record.



Rămâneți alături de noi pentru informații clare, utile și de încredere, aici, la „Sursa de Sănătate”, unde fiecare zâmbet începe cu o soluție corectă și bine explicată.



