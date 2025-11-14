Rahianestezia este un tip de anestezie care implică injectarea unui anestezic local în lichidul cefalorahidian din coloana lombară, pentru a suprima sensibilitatea nervilor care ies din măduva spinării. Potrivit specialiștilor, acest lucru ameliorează durerea în anumite zone ale corpului. În general, investigația este utilizată pentru anestezie și/sau analgezie într-o gamă largă de proceduri ale membrelor inferioare, abdominale inferioare, pelvine și perineale. Această procedură este, de asemenea, folosită ocazional pentru operații asupra coloanei vertebrale. Medicii spun că rahianestezia este recomandată mai ales în cazul procedurilor de scurtă durată. Pentru intervențiile mai extinse sau în cazul procedurilor care ar afecta respirația, este de preferat anestezia generală. Totuși, ea poate fi contraindicată în anumite situații. Există cazuri când acest tip de anestezie are contraindicații absolute: refuzul pacientului; infecție la locul injectării; hipovolemie severă; alergie la oricare dintre medicamentele utilizate în timpul procedurii; creșterea presiunii intracraniene (cu excepția cazurilor de hipertensiune intracraniană idiopatică); trombocitopenie sau coagulopatie;când se preconizează că operația va dura mai mult decât efectul anesteziei.