La ora actuală, infertilitatea este o problemă care afectează milioane de cupluri din întreaga lume, iar statisticile arată că, în aproape jumătate dintre cazuri, cauza se află de partea bărbatului. Tocmai de aceea, înțelegerea factorilor care duc la infertilitate masculină și alegerea unui plan corect de diagnostic și tratament pot face o diferență majoră în reușita conceperii unui copil.



Înainte de toate, însă, trebuie subliniat că infertilitatea masculină poate avea cauze medicale, hormonale, genetice sau legate de stilul de viață. În multe situații, a precizat dr. Mihaela Pețeanu, problemele apar din cauza calității scăzute a spermei, fie printr-un număr redus de spermatozoizi, printr-o motilitate scăzută, fie prin forme anormale ale acestora. În alte situații, cauza poate fi absența completă a spermatozoizilor, o afecțiune numită azoospermie. Apoi, dezechilibrele hormonale, în special cele care implică testosteronul, FSH-ul și LH-ul, pot afecta direct procesul de producție a spermei. La fel, afecțiunile glandei pituitare sau ale hipotalamusului pot reduce capacitatea organismului de a susține fertilitatea.



Totodată, trebuie adăugat că stilul de viață joacă un rol esențial în sănătatea reproductivă. Astfel, consumul excesiv de alcool, fumatul, drogurile, expunerea la toxine sau radiații, stresul intens și alimentația dezechilibrată pot afecta semnificativ calitatea spermei. De aceea, prevenția începe cu obiceiuri sănătoase și controale medicale regulate.



Pentru a identifica sursa problemei, medicul specialist va recomanda o serie de teste. „Totul pornește de la o evaluare completă - discuții despre istoricul medical și examinare fizică, urmată de analiza spermei, care oferă informații despre număr, motilitate și formă. În funcție de rezultate, pot fi recomandate analize hormonale, teste genetice sau ecografie testiculară pentru depistarea eventualelor obstrucții sau varicocele. Vestea bună este că, în multe cazuri, infertilitatea masculină poate fi tratată. Medicamentele hormonale pot restabili echilibrul intern, antibioticele pot elimina infecțiile, iar intervențiile chirurgicale pot corecta problemele anatomice. Pentru cuplurile care nu reușesc concepția naturală, există soluții moderne de reproducere asistată, cum ar fi inseminarea intrauterină (IUI), fertilizarea in vitro (FIV) sau injectarea intracitoplasmatică a spermatozoizilor (ICSI), tehnici care oferă șanse reale de succes“, a explicat medicul.



Dr. Pețeanu a mai afirmat că tehnologia reproducerii umane asistate sau fertilizarea in vitro (FIV) este ultima soluție la care trebuie să apeleze un cuplu cu probleme de infertilitate, deși infertilitatea este asociată de cele mai multe ori cu acest tip de terapie. Esențial este să rețineți că motivele pentru care nu puteți rămâne însărcinată sunt numeroase și numai un medic specialist în infertilitate vă poate oferi un diagnostic corect și recomanda un tratament eficient. Mai mult, infertilitatea prezintă cauze ce vin 50% din surse feminine și 50% masculine, sau poate fi chiar cauză mixtă.