Ingredientele din creme care ajută împotriva celulitei

Cele mai multe femei din întreaga lume au celulită, în grade diferite. Acest lucru spune multe despre importanța subiectului în conversațiile despre aspectul corpului feminin.



Femeile au la îndemână o varietate de loțiuni și creme pe piață care adresează problema celulitei, de la foarte ieftine la foarte scumpe. Așadar, trebuie să ne încredem în acest tip de produse? Și dacă răspunsul este da, care dintre toate sortimentele de cremă anticelulitică este mai eficient?



Specialiștii recomandă câteva remedii salvatoare, printre care retinolul, cafeina și vitamina C.



Retinolul reprezintă o substanță activă deosebit de populară în rândul specialiștilor în estetică și dermatologie, deoarece este singurul candidat dovedit în lupta împotriva semnelor de îmbătrânire. Aplicarea sistematică a unei cantități mici de retinol pe piele, pe o durată lungă de timp, poate șterge liniile fine și ridurile de expresie, va îmbunătăți aspectul și textura pielii și va reduce aspectul celulitei. De asemenea, cafeina este responsabilă pentru stimularea circulației sângelui în organism și pentru promovarea lipolizei (arderea grăsimilor) la nivelul celulelor adipoase.



În același timp, există studii în desfășurare care sugerează faptul că vitamina C, un antioxidant deosebit de puternic, folosit frecvent în industria cosmetică pentru proprietățile antiaging și anti hiperpigmentare, poate oferi rezultate foarte bune în combaterea celulitei. Motivul principal pentru acest lucru este capacitatea vitaminei C de a stimula sinteza colagenului la nivelul țesutului cutanat, dar proprietățile sale antiinflamatoare și antioxidante sunt, de asemenea, de ajutor.