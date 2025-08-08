Familia are un nou membru? În acest caz, trebuie să știți că o rutină sănătoasă şi blândă este absolut necesară pentru îngrijirea pielii bebeluşului. Pentru că el are o piele extrem de fină, este necesar să folosiți produse cu ingrediente care nu sunt dăunătoare. Oricum, de cele mai multe ori, încă dinainte de naşterea copilului, părinţii se aprovizionează cu şampoane, loţiuni, creme, săpunuri, şerveţele umede, scutece etc.



Înainte de a face toate aceste cumpărături, este esenţial să verificaţi formula INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient), pentru a evita deteriorarea dermatologică. Consecinţele unei selecţii necorespunzătoare duc la iritaţii sau, în cel mai rău caz, la absorbţia în organism a componentelor nocive. Potrivit dr. Aurelia Baltă, nu toate produsele pentru bebeluşi sunt sigure. Astfel, în timp ce unele cresc riscul de dezechilibru hormonal și provoacă modificări ale dezvoltării, altele generează alergii şi afectează sistemul imunitar şi nervos. „Părinţii trebuie să fie conştienţi de faptul că epiderma unui copil este mai subţire decât cea a unui adult, iar funcţia sa de barieră protectoare este mai puţin eficientă. De aici şi importanţa reţetelor, deoarece acestea ar putea conţine următoarele elemente nocive: uleiuri minerale. De exemplu, uleiurile sunt adesea prezentate ca atare, dar şi sub denumirea de vaselină, parafină sau paraffinum liquidum. Deşi acţiunea lor este lubrifiantă, ele interferează cu respiraţia naturală a pielii, deoarece înfundă porii. De regulă, ele sunt incluse în creme hidratante sau loţiuni pentru iritaţia de scutec. Polietilen glicol PEG , macrogolul sau polietilenglicolul leagă diferite substanţe chimice care sunt uşor absorbite în piele. Toxicitatea compusului depinde de ingredientele amestecului, iar efectul acestuia poate fi inflamaţie sau mâncărime”, a precizat medicul.



Apoi, majoritatea produselor cosmetice pentru bebeluşi conţin parfumuri, dar nu toţi copiii le tolerează. Ca urmare, unele erupţii cutanate, alergii şi probleme respiratorii apar după utilizarea articolelor parfumate. Aşadar, asiguraţi-vă că produsele pe care le cumpăraţi nu sunt fabricate cu parfumuri sintetice.