Îngrijirea pielii bebeluşului trebuie să fie făcută corect. Ce produse se recomandă

Familia are un nou membru? În acest caz, trebuie să știți că o rutină sănătoasă şi blândă este absolut necesară pentru îngrijirea pielii bebeluşului. Pentru că el are o piele extrem de fină, este necesar să folosiți produse cu ingrediente care nu sunt dăunătoare. Oricum, de cele mai multe ori, încă dinainte de naşterea copilului, părinţii se aprovizionează cu şampoane, loţiuni, creme, săpunuri, şerveţele umede, scutece etc.



Înainte de a face toate aceste cumpărături, este esenţial să verificaţi formula INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient), pentru a evita deteriorarea dermatologică. Potrivit dr. Aurelia Baltă, nu toate produsele pentru bebeluşi sunt sigure. Astfel, în timp ce unele cresc riscul de dezechilibru hormonal și provoacă modificări ale dezvoltării, altele generează alergii şi afectează sistemul imunitar şi nervos. „Părinţii trebuie să fie conştienţi de faptul că epiderma unui copil este mai subţire decât cea a unui adult, iar funcţia sa de barieră protectoare este mai puţin eficientă. De aici şi importanţa reţetelor, deoarece acestea ar putea conţine următoarele elemente nocive: uleiuri minerale. De exemplu, uleiurile sunt adesea prezentate ca atare, dar şi sub denumirea de vaselină, parafină sau paraffinum liquidum. Deşi acţiunea lor este lubrifiantă, ele interferează cu respiraţia naturală a pielii, deoarece înfundă porii”, a precizat medicul.





Apoi, majoritatea produselor cosmetice pentru bebeluşi conţin parfumuri, dar nu toţi copiii le tolerează. Ca urmare, unele erupţii cutanate, alergii şi probleme respiratorii apar după utilizarea articolelor parfumate. Aşadar, asiguraţi-vă că produsele pe care le cumpăraţi nu sunt fabricate cu parfumuri sintetice. Bineînţeles, parabenii sunt conservanţi care împiedică proliferarea microbilor. Deci, dacă citiţi etichetele săpunurilor şi ale şampoanelor, veţi găsi paraben, butilparaben sau etilparaben. Prezenţa lor este uneori legată de alterarea hormonală sau de sistemul endocrin al bebeluşului. Şi sulfaţii sunt în aproape toate produsele pentru îngrijirea pielii copiilor, de la şampoane la săpunuri, iar laurilsulfatul de sodiu este cel mai folosit. Deşi nu sunt cunoscute leziuni grave, sulfaţii sunt asociaţi cu erupţii temporare, uscăciune, roşeaţă şi mâncărime. Recomandarea este de a verifica dacă după baie copilul prezintă simptome. Dacă da, cel mai bine este să treceţi la produse fără sulfaţi. La primele controale pediatrice, întrebaţi ce produse cosmetice i se potrivesc bebeluşului. Având în vedere că un copil este mai vulnerabil, reduceţi expunerea la substanţe chimice.