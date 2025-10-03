Apendicita, inflamația apendicelui cecal aflat la prelungirea intestinului gros, este una dintre cele mai frecvente urgențe chirurgicale, în special la copii și tineri. Această afecțiune poate debuta brusc, cu dureri intense, și necesită prezentarea imediată la medic, pentru că netratată poate duce la complicații grave.







Boala apare atunci când apendicele se blochează, de cele mai multe ori din cauza materiilor fecale, a unui corp străin sau chiar a unei tumori. În alte situații, inflamația se instalează pe fondul unei infecții din organism. Cazurile acute sunt cel mai des întâlnite, însă există și forme cronice, mai rare, dar greu de diagnosticat, deoarece simptomele pot fi ușoare și intermitente.



Durerea abdominală este semnalul de alarmă cel mai important. De obicei, începe în zona ombilicului sau în capul pieptului și coboară treptat în partea dreaptă, jos, a abdomenului. Pe lângă aceasta, pacienții pot acuza greață, vărsături, lipsa poftei de mâncare, constipație sau diaree, balonare și uneori febră.



Diagnosticul se stabilește de medic pe baza simptomelor și a examenului clinic, dar și cu ajutorul analizelor de sânge, al testelor de urină și al investigațiilor imagistice precum ecografia sau tomografia computerizată. Odată confirmată suspiciunea, singurul tratament eficient rămâne intervenția chirurgicală.



Apendicectomia poate fi realizată clasic sau laparoscopic. Cea din urmă presupune incizii mici, oferă o recuperare rapidă și un risc redus de complicații postoperatorii. Totuși, în situațiile complicate, cum ar fi ruptura apendicelui și apariția peritonitei, chirurgul poate opta pentru o intervenție mai amplă, care implică și spălarea cavității abdominale.



În timpul sarcinii, diagnosticul este mai dificil din cauza modificărilor corpului, însă operația laparoscopică rămâne varianta preferată indiferent de trimestru. Există însă riscul apariției contracțiilor premature sau al nașterii înainte de termen.



La copii, boala debutează adesea cu dureri difuze în jurul ombilicului, care devin tot mai intense și se localizează în partea dreaptă. Lipsa apetitului, febra și vărsăturile completează tabloul simptomatic și ar trebui să trimită părinții de urgență la medic.



Concluzia este clară: apendicita nu trebuie ignorată. Fie că vorbim despre copii, adulți sau femei însărcinate, prezentarea rapidă la spital și intervenția chirurgicală promptă fac diferența dintre o recuperare rapidă și complicații care pot pune viața în pericol.

