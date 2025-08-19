Consumul de droguri în rândul copiilor este o problemă tot mai prezentă și alarmantă în societatea actuală. În mijlocul acestei realități îngrijorătoare, familia are un rol esențial. Pentru a înțelege mai bine cum pot părinții să-și protejeze copiii și ce măsuri pot lua concret pentru a preveni consumul de droguri, am discutat cu George Drăgan, președintele Asociației Tomis Antidrog Constanța.

-Ce rol joacă familia în prevenirea consumului de droguri la copii?

-Familia are un rol esențial. Un copil crescut într-un mediu în care comunicarea, încrederea și sprijinul emoțional sunt prezente are șanse mai mici să caute refugiu în droguri. Implicarea părinților în viața copilului este factorul-cheie în prevenție.

-La ce vârstă ar trebui părinții să înceapă discuțiile despre droguri cu copiii?

-Discuțiile ar trebui să înceapă încă din școala primară, adaptate vârstei copilului. E important ca informațiile să vină mai întâi de la părinți, nu de la prieteni sau internet.

-Ce semne ar trebui să alerteze un părinte că ceva nu e în regulă?

-Schimbările bruște de comportament, izolare, scăderea rezultatelor școlare, modificări ale cercului de prieteni, lipsa banilor sau obiecte lipsă din casă pot fi semnale de alarmă.

-Ce greșeli fac frecvent părinții în relația cu copiii pe acest subiect?

-Una dintre cele mai comune greșeli este evitarea subiectului din jenă sau frică. Alte greșeli includ lipsa de ascultare activă, controlul excesiv fără dialog și pedepsirea severă în locul înțelegerii.

-Cum pot părinții să creeze un mediu de încredere în familie?

-Prin ascultare fără judecată, prin validarea emoțiilor copilului, prin petrecerea timpului împreună și prin menținerea unui dialog deschis, sincer și constant.

-Cât de important e exemplul personal al părinților?

-Extrem de important. Copiii învață prin imitare. Dacă părintele consumă alcool excesiv, fumează sau folosește substanțe, riscul ca și copilul să facă la fel crește considerabil.

-Ce pot face părinții dacă descoperă că alți copii din grupul copilului lor consumă droguri?

-Să discute calm cu copilul, să-l întrebe ce părere are despre asta și cum se simte. Să nu interzică imediat prietenia, ci să încurajeze gândirea critică și să explice riscurile. Suportul emoțional e esențial.

-Există activități care reduc riscul de consum de droguri?

-Da. Sportul, voluntariatul, hobby-urile și activitățile extrașcolare oferă un cadru pozitiv și reduc tentația consumului. Copiii care au scopuri și pasiunii sunt mai puțin vulnerabili.

-Când e momentul să apeleze la un specialist?

-Dacă părinții suspectează consumul sau nu reușesc să comunice eficient cu copilul, este important să ceară ajutor de la un psiholog sau consilier specializat în adicții. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine.

-Ce mesaj ați transmite părinților care se tem pentru copiii lor?

-Nu lăsați frica să vă izoleze de copil. Fiți acolo, ascultați, vorbiți deschis și arătați iubire. Prevenția nu se face prin teamă, ci prin relații sănătoase, empatie și educație continuă.