Iritațiile după ras sunt frecvente și pot apărea indiferent dacă folosiți o lamă nouă, un aparat performant sau un gel special. Din fericire, există soluții simple pentru a le evita și tratamente eficiente pe care le puteți aplica chiar acasă. Semnele cele mai comune ale iritației sunt roșeața, apariția unor mici umflături, mâncărimea, senzația de arsură sau o piele neobișnuit de sensibilă. În unele cazuri, pot apărea și pete uscate sau eczeme, mai ales dacă aveți pielea predispusă la reacții. Prima măsură pe care o puteți lua este să întrerupeți rasul pentru câteva zile, oferindu-i pielii timp să se vindece și să își recapete echilibrul. Apoi, pentru calmare, puteți aplica o compresă rece pe zona afectată, care ajută la reducerea inflamației și a disconfortului.



Lichidele astringente naturale, cum ar fi oțetul de mere, ceaiul negru sau câteva picături de ulei de arbore de ceai diluate în apă, pot fi aplicate pe piele pentru a reduce roșeața și senzația de usturime. De asemenea, uleiurile naturale, de cocos, de migdale dulci, de măsline sau avocado pot hidrata pielea, reducând mâncărimea și iritația. Evitați, însă, produsele care conțin alcool, deoarece usucă pielea și pot înrăutăți problema.



Aloe vera este un alt remediu binecunoscut, datorită proprietăților sale calmante și antiinflamatoare. De asemenea, făina de ovăz, folosită de mult timp pentru tratarea diverselor afecțiuni ale pielii, poate fi adăugată în baie sau amestecată cu puțină apă pentru a crea o pastă calmantă aplicabilă local. În cazurile mai severe, puteți apela la loțiuni sau creme cu hidrocortizon, uleiuri pentru bebeluși ori creme destinate iritației de scutec, care funcționează și pentru pielea adultă.