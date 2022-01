Kilogramele în plus vă dau de furcă? Puteți scăpa de ele prin micșorarea de stomac

În zilele noastre, obezitatea este o afecțiune complexă care afectează numeroase persoane și care fragilizează atât organismul, cât și sistemul imunitar. Cauzele acesteia sunt multiple, dar, indiferent de situaţie, există o serie de consecințe care trebuie tratate. Dintre acestea, amintim imunitatea scăzută, nivelul crescut de inflamație, volumul pulmonar redus. Pentru a rezolva această problemă, se poate recurge la intervenția de micșorare a stomacului, cunoscută și sub numele de gastric sleeve sau gastrectomie longitudinală.

Operația se realizează prin secționarea stomacului prin abord laparoscopic, folosind incizii mici, care au rolul de a îndepărta aproximativ 80% din volumul stomacului. Potrivit dr. Mihai Hrițcu,

gastrectomia longitudinală laparoscopică sau sleeve-ul gastric implică îndepărtarea majorității capacității gastrice, stomacul restant având forma unui tub de aproximativ 60-120 ml. Procedura se realizează, cum spuneam, prin incizii mici, de până la 15mm lungime. În același timp, se ajunge la înlăturarea porțiunii fundice a stomacului unde se secretă hormonul foamei, respectiv ghrelina. Nu vă panicați! Nu este afectată funcționalitatea stomacului, inervația şi sfincterele fiind menajate, astfel încât nu există sindromul de dumping (sindromul de evacuare precoce a stomacului caracteristic stomacului rezecat distal).

„Intervenția constă în devascularizarea marii curburi gastrice urmată de aplicarea succesivă a unor dispozitive de sutură mecanică liniară, calibrând diametrul stomacului pe o sondă, pornind de la aproximativ 4-6 cm de pilor până la nivelul polului superior gastric, în apropiere de joncțiunea eso-gastrică, fără a o include. Dispozitivele de sutură mecanică aplică mai multe rânduri de capse metalice din titaniu, secționând concomitent stomacul între acestea. Capsele de titaniu sunt neutre, neprovocând răspuns imun din partea organismului. Ele nu declanșează detectoarele de metale şi nu interzice investigațiile de tip RMN, întrucât nu sunt metal feros”, a explicat medicul.

Imediat după operație, pacienții pot consuma marea majoritate a alimentelor, cu excepția celor hipercalorice (pentru a putea pierde excesul ponderal), în cantități mult micșorate.

În concluzie, postoperator, pacienții vor începe o dietă hidrică cu cantități mici de lichide (apă, ceai neîndulcit, supe, compoturi, sucuri de fructe) pentru 1-2 săptămâni, cu introducerea treptată a alimentației semilichide, semisolide şi solide pe parcursul următoarelor 4-6 săptămâni, conform regimului alimentar prescris la externare.

De asemenea, vor continua profilaxia trombozei venoase profunde pentru următoarele 2-4 săptămâni cu ciorapi elastici şi administrare de injecții subcutanate de heparină cu greutate moleculară mică.

Studiile arată că scăderea ponderală la un an după gastric-sleeve se ridică la aproximativ 63% din excesul ponderal, menținându-se la aproximativ 60% la cinci ani de la intervenție. Din punctul de vedere al comorbidităţilor asociate obezității, a subliniat dr. Hrițcu, acestea se reduc în proporții variabile după operație. De exemplu, reducerea diabetului zaharat tip II în primul an de la intervenție este de aproximativ 55%, spre deosebire de 44% în cazul inelului gastric ajustabil. Hipertensiunea arterială, hiperlipidemia şi apneea de somn se reduc în primul an de la operație cu 68%, 35%, respectiv 62%. Nu uitați!

Sportul trebuie să constituie parte importantă din activitatea zilnică, ajutând la scăderea ponderală şi remodelarea corporală.