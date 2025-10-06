Legarea trompelor uterine reprezintă o procedură chirurgicală de contracepție permanentă, solicitată frecvent de femeile care nu își mai doresc copii. Intervenția presupune blocarea sau îndepărtarea parțială ori totală a trompelor, fiind considerată ireversibilă sau dificil reversibilă.



Operația poate fi realizată laparoscopic sau prin mini-laparotomie, în timpul unei cezariene, imediat după naștere ori la cererea pacientei. Tot mai des, medicii recomandă salpingectomia bilaterală (îndepărtarea completă a trompelor), procedură care scade și riscul de cancer ovarian.



Beneficiile includ eficiență contraceptivă de peste 99% și lipsa necesității de hormoni. Totuși, există riscuri: posibilitatea rară de sarcină ulterioară (1 din 200 cazuri), sarcina extrauterină, complicații chirurgicale sau anestezice.



Mituri precum „legarea trompelor provoacă menopauză, dereglări menstruale sau scăderea libidoului” sunt false, spun specialiștii. Ovarele rămân active, ciclul menstrual continuă normal, iar dorința sexuală nu este afectată.



Legarea trompelor este o opțiune sigură pentru femeile care doresc contracepție definitivă, dar decizia trebuie luată informat, după consiliere medicală.

