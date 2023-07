Legume şi fructe care vă răcoresc organismul vara

Specialiştii spun că ceea ce mâncaţi când este extrem de cald afară poate face cu siguranță o diferență în felul în care vă simțiţi. În medie, un organism uman obține 20% din apa de care are nevoie din alimentele consumate în timpul zilei. Ca urmare, mâncarea este extrem de importantă. În acest sens, fructele ideale pe timp de caniculă sunt fructele de pădure, căpșunile, datorită conţinutului lor ridicat de apă. Deci, hidratarea adecvată este esențială atunci când temperaturile cresc. Pepenele verde este, de asemenea, 92% apă și surprinzător de sățios pentru mulți oameni. Atât ananasul, cât și portocalele sunt 87% apă, iar portocalele sunt pline cu vitamina C. Prunele, care sunt fructe cu sâmburi, sunt 85% apă şi ajută la prevenirea bolilor de inimă, a accidentului vascular cerebral și a diabetului de tip 2.



Merele sunt 84% apă, iar perele, la fel. Cireșele sunt 80% apă, iar strugurii sunt 81%, ei fiind bogaţi în vitaminele K și C, iar semințele de struguri sunt pline de antioxidanți suplimentari. Şi consumul de pepene galben este o modalitate excelentă de a obține hidratarea de care aveți nevoie, ca şi cel verde. Totodată, şi legumele pot fi extrem de benefice pe timp de caniculă, iar castraveții sunt poate cea mai bogată legumă în cantitatea de apă: 97%. Ridichile, care sunt adesea trecute cu vederea, sunt 95% apă şi sunt bogate în riboflavină, fibre, calciu și magneziu. Țelina este, de asemenea, 95% apă și tocmai bună de mâncat, iar spanacul este 92% apă, ca şi ardeiul gras roșu dulce. Morcovii sunt 87% apă și ajută la menținerea vederii, iar broccoli este 91% apă, ajutând la reducerea riscului de cancer.