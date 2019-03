Leurda, un remediu miraculos al primăverii

Leurda este una dintre plantele vestitoare ale primăverii şi fiind extraordinar de sănătoasă, are efecte miraculoase asupra organismului nostru.

Supranumită și „usturoiul sălbatic”, leurda poate fi consumată sub formă de salată, suc, infuzie, decoct, tinctură, acționând favorabil în numeroase afecţiuni. Aceasta are proprietăţi curative foarte puternice, fiind eficientă în tratarea indigestiei, insuficienţei biliare, a colicilor abdominali, balonării şi dizenteriei. De asemenea, ajutâ la distrugerea viermilor intestinali.



Leurda este foarte bogată în adenozină, substanţă care, conform unor studii recente, are un rol esenţial în reducerea colesterolului și în scăderea tensiunii arteriale. Acestă plantă miraculoasă stimulează capacitatea de memorare, combate momentele de lapsus, amneziile, insomniile, ameţelile de dimineaţă, stările depresive, tensiunea la nivelul capului şi stările de anxietate şi de nelinişte. Atât clorofila din frunzele proaspete de leurdă, cât şi anumite substanţe similare cu cele conţinute de usturoi au efecte antitoxice puternice şi ajută la înlăturarea efectelor nocive ale nicotinei şi fumatului. Ele contracarează efectele dăunătoare ale nicotinei şi al gudronului, fiind un mijloc de protecţie excelent, atât pentru fumătorii activi, cât şi pentru cei pasivi.

Leurda este contraindicată mamelor care alăptează, deoarece poate afecta calitatea laptelui şi poate provoca colici sugarului. Persoanele care suferă de gastrită hipoacidă, indigestie sau colită trebuie să consume leurdă cu prudenţă.

Madlena CĂLUGĂREANU