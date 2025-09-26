Provocările unui ten gras, precum luciul excesiv, porii dilatați și punctele negre, pot fi supărătoare în timp. Tocmai de aceea, este important să acordați atenție rutinei de îngrijire de seară pentru un ten mixt sau gras. Înainte de toate, trebuie să știți că tenul gras este o afecțiune cutanată destul de comună, pe care o puteți identifica ușor datorită câtorva semne distinctive. Un ten gras se recunoaște prin luciul excesiv al pielii, mai ales în zona T: frunte, nas și bărbie. Apoi, porii dilatați și tendința de a dezvolta coșuri sunt semne frecvente ale excesului de sebum. Punctele negre apar des în cazul tenului gras, necesitând îngrijire atentă și constantă. Totuși, susțin specialiștii, îngrijirea corespunzătoare, cu produse special concepute pentru o astfel de piele este esențială și ar trebui să fie o prioritate dacă vă confruntați cu această problemă.



Ca urmare, seara, ritualul de îngrijire a unui ten gras ar trebui să fie diferit de cel de dimineață, deoarece pielea are nevoi diferite la sfârșitul zilei. Este important să acordați atenție curățării și tonifierii corecte pentru îndepărtarea impurităților și revigorarea pielii. Chiar dacă aveți ten gras, hidratarea este la fel de necesară ca pentru orice alt tip de ten. Pe scurt, lipsa hidratării determină pielea grasă să producă și mai mult sebum. Ultimul pas este nutriția pielii, adică aplicarea unui produs care să conțină vitamine și elemente nutritive esențiale pentru un acneic. În funcție de preferințe sau de nevoile specifice, puteți completa rutina cu seruri și fiole pentru ten sau cu uleiuri și măști de față.