Mineralele sunt niște substanțe anorganice esențiale pentru buna funcționare a organismului uman. Chiar dacă nu furnizează energie, ca proteinele sau carbohidrații, ele joacă un rol crucial în menținerea echilibrului intern, în structurarea țesuturilor și în desfășurarea proceselor metabolice. Practic, susțin specialiștii, de la sănătatea oaselor până la reglarea bătăilor inimii, ele influențează aproape toate funcțiile vitale. În primul rând, sunt elemente chimice esențiale, de natură anorganică, pe care organismul uman nu le poate sintetiza și care trebuie obținute prin alimentație. Ele sunt necesare în cantități variabile, de la miligrame la micrograme, în funcție de rolul și specificul fiecăruia.



Potrivit medicilor, deși ocupă un procent mic din greutatea totală a corpului, carența sau dezechilibrul lor poate afecta grav sănătatea. Atenție, însă! Mineralele nu sunt surse de energie, dar contribuie indirect la producerea acesteia prin activarea enzimelor implicate în metabolism. Aceste substanțe pot fi găsite în următoarele alimente: spanac și legume cu frunze verzi, broccoli, varza Kale, varza de Bruxelles, cartofi și castraveți, ciuperci, fructe uscate, precum caise, stafide, smochine. Acestora li se adaugă pepenele verde și roșu, afinele și portocalele, semințele și nucile.